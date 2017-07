México: confrontos entre homens armados e forças de segurança matam 19

Autoridades mexicanas disseram neste sábado que pelo menos 19 pessoas morreram em confrontos entre homens armados e forças de segurança no Estado de Sinaloa, no noroeste do México.

Uma declaração do Escritório do Procurador do Estado disse que a onda de violência foi desencadeada por um tiroteio inicial envolvendo “grupos rivais” de homens armados na cidade de Villa Union, cerca de 24 quilômetros a sudeste do resort praiano de Mazatlán. Duas pessoas foram mortas. “Presume-se que este é o lugar onde a perseguição começou”, afirmou o comunicado.

LEIA TAMBÉM: Congresso dos EUA chega a acordo para financiamento do governo até setembro

Em um segundo confronto, 15 policiais do município foram atacados em uma estrada por pessoas que viajam em caminhonetes. Fuzileiros navais e policiais estaduais foram convocados para ajudar os oficiais locais, e 17

agressores foram mortos. Cinco policiais do município sofreram ferimentos leves, informaram autoridades do Estado. Fonte: Associated Press.