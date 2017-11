Merkel deixa claro que não quer novas eleições na Alemanha

Em meio a negociações com outros partidos para tentar formar um governo de coalizão, a chanceler alemã Angela Merkel deixou claro neste sábado que não quer novas eleições.

“A população votou. E eu sou absolutamente contra, se não conseguirmos fazer nada com o resultado, pedir que o povo vote de novo”, disse Merkel durante uma conferência do partido no resort de Kuehlungsborn, no Mar Báltico, neste sábado.

Ontem, o líder do Partido social-democrata da Alemanha (SPD), Martin Schulz, voltou atrás e afirmou que a sigla deve iniciar negociações para formar um governo de coalizão. No fim de semana passado, as conversas entre o bloco conservador de Merkel e outros dois partidos menores caíram por terra.