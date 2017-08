Membros do Supremo da Venezuela são ratificados em seus cargos

Durante seu discurso, o presidente do Supremo, Maikel Moreno, apresentou as propostas da corte com a finalidade de incluí-las em uma nova carta para melhorar o sistema judiciário venezuelano, e pediu para que os membros da constituinte revisem a fundo as leis e procedimentos penais do país.

“Parece-nos que penas para crimes graves mais danosos à sociedade venezuelana não correspondem à magnitude do dano causado” por delitos como homicídio, sequestro, tração à pátria, terrorismo, que na opinião de Moreno deveriam ser punidos com penas de mais de 50 anos. A atual constituição estabelece que as penas não devem passar dos trinta anos. Fonte: Associated Press.

