Membros da OEA pedem suspensão da Constituinte na Venezuela

Os Estados Unidos e mais outros 12 países pediram nesta quarta-feira em reunião da Organização dos Estados Americanos (OEA) que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, suspenda a votação para a Assembleia Nacional Constituinte. As nações consideram que o processo em curso pelo governo venezuelano se equivale a um “desmantelamento definitivo” da institucionalidade democrática.

Em uma declaração de cinco parágrafos apresentada durante o Conselho Permanente do organismo, as 13 nações expressaram preocupação com o que consideram uma “grave alteração da ordem democrática, a escalada da crise e o aumento da violência”.

O embaixador do Panamá na OEA, Jesús Sierra, leu o texto em nome do próprio país e da Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Paraguai e Peru.