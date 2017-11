Medvedev diz que relações entre Rússia e EUA estão ‘no menor nível em décadas’

O primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, afirmou que teve uma breve conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas Filipinas, onde os dois falaram sobre as relações entre os dois países. Segundo ele, as relações entre Washington e Moscou estão “no menor nível em décadas” e as imposições de sanções por parte dos EUA significavam uma declaração de que a Rússia é inimiga, e não apenas oponente.

Nesta terça-feira, Medvedev comentou que Trump foi “aberto e amigável” durante o encontro dos dois e que foi “confortável discutir vários assuntos com ele”. O premiê russo acrescentou que os dois conversaram sobre “a história de nossas relações, a Segunda Guerra Mundial e outras questões”.

A conversa entre Trump e Medvedev segue breves contatos entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, durante um evento no Vietnã. Os dois não tiveram uma reunião formal, mas se falaram informalmente diversas vezes. Fonte: Associated Press.