Maior traficante mexicano, Joaquín “El Chapo” Guzmán é extraditado para os EUA

O maior narcotraficante do México, Joaquín “El Chapo” Guzmán, foi extraditado nesta quinta-feira para os Estados Unidos, informou o governo mexicano. Guzmán é apontado como o líder do cartel de Sinaloa e já havia conseguido escapar duas vezes de cadeias de segurança máxima.

O traficante foi entregue às autoridades americanas um dia antes de Donald Trump assumir a presidência dos EUA. A chancelaria mexicana disse em comunicado que um tribunal rechaçou um recurso contra a extradição, por isso as autoridades decidiram já enviá-lo ao país vizinho, onde é buscado para ser processado por narcotráfico, lavagem de dinheiro e homicídio. Ele enfrenta acusações em vários tribunais dos EUA, entre eles de Illinois, Nova York, Texas e Califórnia.

Dois funcionários dos EUA confirmaram que Guzmán estava a caminho do país. Uma das fontes disse que a agência antidrogas dos EUA, a DEA, recebeu em custódia o líder criminoso em Ciudad Juárez, na fronteira com o Texas, e um avião partiu com ele rumo a Nova York. As fontes falaram sob a condição de anonimato por não terem autorização de tratar do assunto publicamente.

Guzmán estava detido em uma prisão próxima a Ciudad Juárez. Ele foi recapturado em janeiro de 2016, quase seis meses depois de ter escapado pela segunda vez, através de um túnel. Fontes: Associated Press e Dow Jones Newswires.