Maduro rechaça plano de consulta popular desejado por oposição da Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta terça-feira que apenas o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) pode organizar, dirigir e estabelecer processos eleitorais no país. A declaração foi dada um dia após a oposicionista Mesa de Unidade Democrática (MUD) apresentar uma iniciativa para realizar uma votação popular em 16 de julho para questionar a população sobre a Assembleia Constituinte que o governo almeja implantar. A oposição ainda deseja que a votação popular abra caminho para a criação de um governo de unidade nacional.

Maduro afirmou que “ninguém pode pretender convocar consultas públicas que tenham caráter vinculante violando a Constituição”, segundo o jornal El Universal. O presidente disse também que no dia 9 de julho começará a campanha eleitoral para as eleições “diretas, livres e secretas” para a Assembleia Constituinte, previstas para 30 de julho. “Ninguém pode pretender um Estado paralelo, ilegal, inconstitucional, improvisado”, afirmou o presidente, de acordo com a Telesur.

Além disso, Maduro disse que a Venezuela “está disposta a ter relações de equilíbrio com o governo dos Estados Unidos”, além de parabenizar o povo desse país pelo Dia da Independência, pelo qual disse ter alta estima, de acordo com a emissora Globovisión.