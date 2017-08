Maduro diz que metade dos homens que atacaram base militar estão foragidos

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse hoje que 10 homens escaparam depois do ataque fracassado contra uma base militar do país, e que as autoridades estão em busca deles.

Maduro afirmou que 20 homens entraram no forte Paramacay, em Valência, nesta madrugada e que os guardas foram pegos de surpresa pelos intrusos, que conseguiram alcançar o fornecimento de armas da base.

O presidente disse que soldados lutaram contra os intrusos até às 8h deste domingo e que dez escaparam enquanto outros dois foram fatalmente baleados. Um terceiro está ferido e outros sete foram capturados.