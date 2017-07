Maduro diz que Assembleia Constituinte começa a operar dentro de uma semana

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta segunda-feira que a nova Assembleia Constituinte do país começará a operar dentro de uma semana.

Maduro disse que usaria os poderes da Assembleia para impedir que os candidatos da oposição vencessem as eleições governamentais em dezembro, a menos que haja uma coordenação entre situação e oposição para negociar o fim das hostilidades que geraram quatro meses de protestos e ao menos 125 mortos e quase 2 mil feridos.

As autoridades eleitorais venezuelanas afirmaram que mais de 8 milhões de pessoas participaram da votação no último domingo. O líder da oposição, Henrique Capriles, pediu aos venezuelanos que continuem a protestar contra a Assembleia, com os críticos temendo que Maduro ganhe ainda mais poder após a votação. Fonte: Associated Press.