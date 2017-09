Maduro anuncia sistema de preços máximos para produtos e serviços na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou um novo sistema de preços máximos para 50 produtos e serviços fundamentais, que espera aplicar em breve, em uma medida de combate à inflação. Além disso, ele anunciou a criação de um sistema de pagamentos baseado em uma cesta de moedas estrangeiros, com a finalidade de enfrentar as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos.

Por outro lado, o presidente indicou que decidiu criar um sistema de pagamentos baseado em uma “cesta de moedas” estrangeiras que se utilizará para vender e cobrar os produtos internacionais. “Se nos perseguem pelo dólar, vamos jogar com o rublo russo, como yuan, com o iene, com a rupia indiana, com o euro”, expressou Maduro, ao assegurar que a medida busca enfrentar as sanções econômicas impostas por Washington no mês passado.

A cesta de moedas começará a operar de forma imediata para as operações do sistema de aquisição de divisas conhecido como Dicom. Fonte: Associated Press.

