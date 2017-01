Maduro ameaça “luta armada continental” caso oposição tente um Golpe de Estado

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou no domingo que está disposto a iniciar uma “luta armada continental” caso grupos adversários tentem realizar um golpe de Estado ou paralisar o país.

“A paz acabaria neste continente”, advertiu Maduro em um discurso feito ontem no Supremo Tribunal de Justiça, onde apresentou sua mensagem anual.

Na semana passada, Maduro acusou a maioria de oposição no Congresso de promover um golpe de Estado na Venezuela e aprovar uma nota declarando o abandono do cargo do mandatário por suposto descumprimento de suas funções institucionais.

Na semana passada, o executivo criou um “comando antigolpe”. Vários opositores foram detidos, acusados de promoverem ações desestabilizadoras. A aliança de oposição e a cúpula da Igreja Católica no país rechaçaram as prisões e acusaram o governo de promover uma perseguição aos setores dissidentes.

Maduro também aproveitou o discurso, de quase cinco horas, para criticar a decisão do governo dos Estados Unidos de estender a vigência da ação executiva que declara a Venezuela uma ameaça para a segurança nacional e a política exterior norte-americana.

O venezuelano indicou que a decisão deixa aberta uma “porta perigosa” que poderia ser utilizada para tentar uma “agressão militar” contra seu país. Fonte: Associated Press.