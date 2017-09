Macron viaja para o Caribe em reação a críticas por atuação após Irma

O furacão matou pelo menos nove pessoas no lado francês de São Martinho quando atingiu a ilha na última quarta-feira (06), destruindo uma grande quantidade de casas, carros e barcos e cortando toda a água e eletricidade por dias. Tropas extras deveriam ser enviadas para parar o saque de lojas. Outras quatro pessoas morreram no lado holandês.

A chegada do furacão José neste domingo, de categoria 4, apenas atrasou os esforços de recuperação nas ilhas Leeward. Em São Martinho, as autoridades tentavam neste domingo criar os primeiros grandes pontos de distribuição de alimentos e água, e a ilha sofre com o cheiro de detritos apodrecidos. Fonte: Associated Press.

