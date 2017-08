Macron pede dura postura da comunidade internacional contra Coreia do Norte

O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu uma dura resposta da comunidade internacional à Coreia do Norte, que ontem realizou um novo teste com míssil balístico que sobrevoou o território japonês antes de cair no mar.

Durante discurso em Paris, Macron expressou apoio ao Japão por sua preocupação com a atitude do regime norte-coreano.

O líder francês também pediu políticas “intransigentes” contra a Coreia do Norte para evitar a escalada das tensões e disse que a França está pronta para “fazer o possível…e trazer Pyongyang para a mesa”.