Macron pede a líderes chineses que abram ainda mais os mercados

Macron delineou o déficit comercial de 30 bilhões de euros com a China no ano passado e disse que ele é politicamente insustentável. Esse tipo de aviso é comum entre economistas e analistas políticos, mas é raro um líder de Estado falar sobre uma questão complicada de forma tão direta.

A visita de Macron à China é vista pelo seu governo com o objetivo de expandir as relações da França e da Europa com a China. Mais cedo, ele mostrou intenção de formar uma parceria ampla sobre clima e outras questões. Fonte: Associated Press.