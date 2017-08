Lula se diz inocente e diz que ‘é mentira dizer que roubou’

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a se declarar inocente das acusações que responde na Justiça e afirmou que “é uma mentira dizer que roubou”. A declaração foi feita durante um evento chamado Ato pela Reconstrução do Estado Democrático e de Direito, realizado na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

“Fico pensando que direito um cidadão, mesmo sendo juiz, que direito o Ministério Público e que direito tem a Polícia Federal de contar uma mentira e dizer que roubei”, disse sob aplausos.

Em meio às intensas críticas à Operação Lava Jato, Lula previu que “daqui a pouco o Moro me prende por obstrução de justiça”. O ex-presidente lembrou que certa vez foi processado no Acre porque, como sindicalista, reuniu-se com trabalhadores rurais depois que um líder havia sido morto por um fazendeiro.