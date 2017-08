Los Angeles testa tinta branca nas ruas contra o calor

A cidade norte-americana de Los Angeles, na Califórnia, onde a temperatura supera 40°C no verão, é a primeira megalópole do mundo a testar o “cool pavement” – o “pavimento fresco”. A ideia é revestir as ruas de tinta branca, que reflete a luz solar. O pavimento asfáltico normal, negro, absorve até 95%. Nas demonstrações, a adoção do piso branco resultou em queda de até 7°C na temperatura local. “Esperamos inspirar outros”, afirmou Greg Spotts, diretor adjunto de manutenção de vias de Los Angeles. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.