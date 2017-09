Líderes republicanos no Senado irão unir teto da dívida com pacote do Harvey

Líderes republicanos do Senado dos Estados Unidos indicaram hoje que vão atrelar o aumento do limite de empréstimo do país à lei de gastos para as vítimas da tempestade Harvey, em um movimento que deve aumentar as chances de a lei do teto da dívida ultrapassar o prazo no fim deste mês.

Encarando uma lista de leis que devem passar neste mês, os legisladores no Capitólio esperam aprovar rapidamente uma medida inicial para fornecer US$ 7,95 bilhões em ajuda emergencial para o Harvey, que atingiu o sul do país no fim de agosto.

O pacote de ajuda tem pouca oposição no Congresso e deve ser votado amanhã na Câmara. Mas a votação pode se tornar mais controversa no Senado, onde os republicanos indicaram que pretendem anexar a medida ao aumento do teto da dívida.