Líderes republicanos dos EUA dizem que é hora de superar discussão sobre saúde

A liderança republicana no Senado dos Estados Unidos disse hoje que era hora de superar a reforma da saúde e abordar outros assuntos, afirmando que não veem um novo caminho para conquistar os votos necessários para reverter o colapso de seus esforços para revogar e reescrever, na semana passada, a lei de saúde do ex-presidente Barack Obama.

“Por ora, até que tenhamos um caminho que nos traga 50 votos no Senado, nós temos outras coisas pra fazer e vamos começar a nos voltar para essas coisas”, disse John Thune, um dos líderes dos republicanos no Senado, a jornalistas.

“É hora de nos movermos para outra coisa, voltar com a saúde quando tivermos mais tempo para irmos além do momento em que nós estamos”, disse o senador Roy Blunt, outro membro da liderança republicana. Fonte: Associated Press.