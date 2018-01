Líderes do SPD, da Alemanha, fazem lobby por negociações com partido de Merkel

Os líderes do Partido Social Democrata (SPD, na sigla em alemão) estão fazendo forte lobby para os membros da sigla votarem neste fim de semana pela abertura de negociações sobre formar coalizão com o bloco conservador da chanceler, Angela Merkel.

Martin Schulz, líder do SPD, viaja nesta quarta-feira pelos estados da Bavaria e da Renânia-Palatinado para buscar aprovar as negociações na convenção do partido, que acontece no domingo.

Uma rejeição provavelmente forçaria Merkel a tentar formar um governo de minoria, ou convocar novas eleições na Alemanha. Fonte: Associated Press.