Líderes do Egito e da Palestina se reúnem no Cairo

Os líderes do Egito e da Palestina se reuniram hoje no Cairo em meio a sinais de reaproximação entre o governo do Egito e o grupo islâmico Hamas, que podem chacoalhar o cenário político de Gaza e excluir o presidente palestino, Mahmoud Abbas.

As autoridades falaram sob condição de anonimato. As lideranças do Egito e da Palestina não comentaram detalhes da reunião, mas disseram que foi tratado o processo de paz na região. Fonte: Associated Press.