Líderes da oposição dizem que participarão de eleições regionais na Venezuela

Líderes da Mesa da Unidade Democrática (MUD), grupo opositor ao governo de Nicolás Maduro, disseram que participarão das próximas eleições regionais na Venezuela, com o objetivo de impedir Maduro de continuar consolidando o seu poder no país.

Falando em nome da MUD, Andrés Velasquez afirmou que a coalizão cumpriria o prazo do Conselho Nacional Eleitoral para se inscrever até a noite desta quarta-feira. Os funcionários do conselho adiaram as eleições regionais, antes previstas para acontecerem no ano passado, para dezembro, embora a Assembleia Constituinte, empossada há alguns dias, ainda possa cancelar a votação.

Outros líderes opositores estão prometendo não participar das eleições, argumentando que haverá uma fraude. Uma eleição de delegados para a Assembleia Constituinte foi acusada de adulteração na quantidade de votos. Fonte: Associated Press.