Líder palestino se encontra com papa Francisco e inaugura embaixada no Vaticano

O papa Francisco e o presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, tiveram um encontro neste sábado, antes da inauguração da embaixada palestina no Vaticano. Após a reunião, Francisco salientou a natureza sagrada de Jerusalém, enquanto Abbas expressou preocupação com os planos do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de transferir a embaixada americana em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém.

Os palestinos se opõem veementemente à mudança de endereço da embaixada americana, alegando que tal movimento acabaria com as esperanças por um acordo de paz entre palestinos e israelenses, além de acirrar os ânimos entre muçulmanos e cristãos na cidade sagrada.

“Torcemos para que esta informação não seja verdade”, disse Abbas, que só soube do plano de Trump pela imprensa. Ele apelou para que o futuro comandante norte-americano abra diálogo sobre o tema com israelenses e palestinos.

Trump ainda não apresentou sua política para o Oriente Médio, mas já sinalizou que é mais complacente com a linha dura de Israel do que gestões anteriores.

Durante o encontro, Abbas presenteou o papa com lembranças do local de nascimento do cristianismo em Jerusalém. A inauguração da embaixada palestina no Vaticano ocorreu após acordo em que o Vaticano reconheceu formalmente o Estado Palestino. Fonte: Associated Press.

