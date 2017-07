Líder da oposição turca encerra marcha de 25 dias contra repressão de Erdogan

Kemal Kilicdaroglu, líder do Partido do Povo Republicano, iniciou a marcha de 450 quilômetros depois de um parlamentar de seu partido ter sido preso em junho. A marcha cresceu como uma manifestação contra a dura repressão a pessoas acusadas de terem ligações com grupos terroristas, na tentativa de golpe militar do ano passado.

O líder do principal partido de oposição da Turquia completou hoje sua “Marcha pela Justiça”, da capital, Ancara, para Istambul, unindo-se a centenas de milhares de manifestantes que protestam contra a repressão do governo a oponentes.

Uma vez visto como um fraco líder da oposição, Kilicdaroglu emergiu como a voz de muitos turcos e tem sido relacionado ao indiano Mahatma Gandhi, que conduziu manifestações pacíficas contra as práticas coloniais do Império Britânico.

O líder da oposição pediu para que juízes e procuradores agissem conforme suas consciências, em vez de satisfazer os desejos do “palácio”, referindo-se ao presidente Recep Tayyip Erdogan. Ele também pediu pelo fim do estado de emergência declarado na esteira da tentativa de golpe, que permitiu a Erdogan impor seus decretos sem aprovação parlamentar.

Organizadores disseram que as manifestações de uma semana são uma demonstração do desejo coletivo por um sistema judicial justo e independente. O partido de Kilicdaroglu não permitiu bandeiras de partidos e slogans nos protestos, que diz ser apartidários. Autoridades do partido disseram que mais de um milhão de pessoas participaram da manifestação de encerramento.

O governo turco tem acusado Kilicdaroglu de apoiar grupos terroristas com suas manifestações. Erdogan disse que ele está violando a lei ao tentar influenciar o judiciário. A definição do governo de apoio ao terrorismo é muito ampla e tem causado um impasse na candidatura do país para fazer parte da União Europeia.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, também chegou hoje a Istambul para receber um prêmio da indústria do petróleo e se reunir com Erdogan.

O membro do parlamento Enis Berberoglu foi condenado a 25 anos de prisão por revelar segredos de Estado ao supostamente vazar imagens a um jornal de um partido da oposição sugerindo que a inteligência turca traficou armas para rebeldes islâmicos na Síria.

O estado de emergência já levou à prisão de mais de 50 mil pessoas e à demissão de mais de 100 mil servidores públicos. Uma dúzia de legisladores da oposição também foram presos.