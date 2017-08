Kuwait enfrenta vazamento de petróleo

O Kuwait enfrentou um derramamento de petróleo neste domingo, no litoral sul, que ameaçou praias e estações de água e deixou manchas pretas no Golfo Pérsico.

Ainda não está claro o que originou o vazamento, embora o Kuwait tenha dito que, ao que parecia, não tinha se iniciado em seus campos de petróleo. Também não havia estimativa do número de barris de petróleo derramado.

As autoridades estão trabalhando para proteger vias navegáveis, usinas e instalações de água primeiro, para depois limpar as praias do entorno, de acordo com a agência de notícias Kuna.