Kremlin nega ter conhecimento de encontro entre filho de Trump e advogada russa

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou nesta segunda-feira que o governo russo não tem conhecimento de um encontro entre Donald Trump Jr., filho do presidente americano, e uma advogada russa durante a campanha presidencial dos Estados Unidos de 2016, onde a russa teria dito ter posse de informações sobre a candidata democrata Hillary Clinton.

Segundo reportagem do New York Times, o então diretor da campanha republicana, Paul Manafort, e o genro do presidente, Jared Kushner, também teriam participado da reunião. O encontro com a advogada Natalia Veselnitskaya teria acontecido em 9 de junho, duas semanas após Trump ter conquistado a nomeação republicana.

Questionado sobre a reportagem, Peskov comentou que o Kremlin não sabe quem é a advogada e acrescentou que o governo russo “não pode acompanhar” todos os advogados do país e suas reuniões tanto na Rússia quanto no exterior. Fonte: Associated Press.