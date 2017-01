Kerry pede a governo Trump que aceite convite da Rússia para reunião sobre Síria

O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, fez um apelo neste domingo para que a administração de Donald Trump, que toma posse como presidente no dia 20, aceite o convite da Rússia para discutir na semana que vem as negociações de paz na Síria.

Em conversa com jornalistas após conferência que ocorreu em Paris sobre paz no Oriente Médio, Kerry disse que ele apoia o encontro que Rússia, Turquia e Irã estão patrocinando, para ocorrer no Casaquistão no dia 23. “Seria bom para os Estados Unidos ter uma representação lá”, disse. “Minha esperança é que a próxima gestão decida ir”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Chile não tem relato de mortes após terremoto; 4 mil deixam litoral

Kerry disse também que espera que a reunião resulte em algum progresso e leve a uma retomada de conversas realizadas em Genebra, que visam produzir um governo de transição e uma eventual eleição na Síria. Kerry afirmou que as discussões em Astana, capital do Casaquistão, não devem ser um substituto para o processo que começou em 2012 em Genebra.

Depois de ter adotado um papel ativo nos esforços para forjar a paz na Síria, o governo norte-americano tem se limitado a observar os últimos desenvolvimentos, enquanto Rússia e Turquia assumiram a liderança. Kerry disse que ele tem estado em contato com funcionários russos, turcos e outros sobre a situação, mas notou que seu tempo como secretário de Estado está perto do fim. Fonte: Associated Press.