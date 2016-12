Kerry defende abordagem dos EUA sobre assentamentos israelenses

O Secretário de Estado norte-americano, John Kerry, fez uma defesa acirrada da política do governo de Barack Obama em relação a Israel em um discurso nesta quarta-feira, alertando que a solução de dois Estados está “sob ameaça”.

Os comentários de Kerry ocorrem em meio a tensões entre os EUA e Israel, após o governo de Obama ter evitado usar o veto na semana passada na votação do Conselho de Segurança da ONU, que aprovou uma resolução que condena os assentamentos israelenses na Cisjordânia e Jerusalém Oriental.

LEIA TAMBÉM: Premiê do Japão e Obama visitarão Pearl Harbor

Kerry afirmou que a decisão dos EUA de se abster da votação da semana passada foi “em acordo com nossos valores”.

“Algumas pessoas parecem acreditar que a amizade dos EUA significa que temos de aceitar qualquer política, independente de nossos próprios interesses, nossas próprias posições, palavras, nossos próprios princípios – mesmo após pedir e pedir novamente para que essa política mudasse”, disse Kerry. “Amigos precisam dizer as coisas difíceis uns para os outros”, comentou.

Kerry disse que as condições no local de “violência, terrorismo, expansão de assentamentos, incitamento ao ódio e a ocupação que parece não ter fim…estão juntas para destruir as esperanças de paz para ambos os lados e cimentar uma situação irreversível da realidade de apenas um estado que a maioria das pessoas não quer”.

LEIA TAMBÉM: Eventual vitória em Aleppo não irá encerrar a guerra, diz Assad

O secretário de Estado dos EUA disse que o país fez mais por Israel do que qualquer outro país. “Esse amigo que bloqueou diversas tentativas de deslegitimar Israel, não pode se manter fiel aos próprios valores se permitirmos que a uma solução para dois Estado viável seja destruída diante de nossos olhos”, declarou Kerry. Fonte: Dow Jones Newswires.