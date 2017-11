Justiça iraquiana abre caminho para Curdistão anular plebiscito

A Suprema Corte do Iraque abriu o caminho para a região autônoma do Curdistão reverter o polêmico plebiscito sobre independência realizado há quase dois meses e anular o resultado da votação que apoiou a secessão do território.

O tribunal iraquiano reiterou hoje uma decisão anterior que considera inconstitucional o plebiscito de 25 de setembro e exige sua anulação.

Na crise que se seguiu à votação, Bagdá exigiu que os curdos anulem seu resultado antes que tenham início negociações entre o governo central iraquiano e a região autônoma.