Jornal norte-coreano diz que ação dos EUA aumenta chance de guerra nuclear

A mídia estatal da Coreia do Norte condenou duramente o último teste de bombardeios conduzido pelo exército dos Estados Unidos na Península da Coreia, chamando-o de um movimento perigoso que aumenta o risco de uma guerra nuclear.

Os comentários do jornal Rodong Sinmun, do partido no poder, acusou hoje os EUA de conduzir “provocações militares imprudentes” e disse que o perigo de uma guerra nuclear está chegando ao extremo.

Dois bombardeiros da Força Aérea dos EUA conduziram treinamentos com armas na Coreia do Sul, na sexta-feira. Caças sul-coreanos se uniram ao treinamento e aeronaves japonesas sobrevoaram o Mar da China Oriental junto com os bombardeiros.