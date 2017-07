John Kelly toma posse como chefe de gabinete do governo Trump

O general aposentado John Kelly assumiu o comando da Casa Branca nesta segunda-feira, depois de uma cerimônia com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e uma série de assessores do governo.

Kelly, que era o secretário de Segurança Interna do governo americano, tomou posse como o novo chefe de gabinete da Casa Branca no Salão Oval da Casa Branca, com diversos funcionários do governo, incluindo o genro e assessor sênior do presidente, Jared Kushner, e o novo diretor de comunicações, Anthony Scaramucci. Os assessores Steve Bannon e Stephen Miller, assim como o ex-porta-voz Sean Spicer, também participaram do evento.

Kelly substitui Reince Priebus, que foi forçado a sair do governo na semana passada, em meio a profundas tensões internas na Casa Branca. “Ele fará um trabalho espetacular, não tenho dúvidas”, disse Trump a Kelly na segunda-feira. “Estamos ansiosos para – se for possível – um trabalho ainda melhor como chefe de gabinete”, disse o presidente. Fonte: Dow Jones Newswires.