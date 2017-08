Japão diz que pode derrubar mísseis da Coreia do Norte

O ministro da Defesa do Japão, Itsunori Onodera, afirmou que seu país poderia derrubar mísseis da Coreia do Norte, em favor dos Estados Unidos, se o regime de Kim Jong-un disparasse contra Guam, território americano no Pacífico e que contém bases militares do Exército dos EUA.

Em sessão parlamentar nesta quinta-feira, o ministro afirmou que o ataque no território dos Estados Unidos seria uma emergência nacional japonesa porque ameaçaria a existência do Japão como uma nação.

Ele disse que, nesse caso, o Japão pode exercer o direito de autodefesa “coletiva” e ativar um destruidor contra míssil através de seu sistema de defesa.