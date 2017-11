Israel esclarece que não faz parte do acordo de retirada de combatentes da Síria

Israel reclama sobre o envolvimento do rival, Irã, e do grupo Hezbollah, aliado dos iranianos, na guerra Síria, que apoiam o regime do presidente da Síria, Bashar al-Assad.

ministro de Inteligência de Israel, Israel Katz, disse hoje que o acordo de princípios para o futuro da Síria no pós-guerra era positivo, mas ressaltou que Israel não faz parte do tratado e vai defender seus interesses.

O governo israelense diz que não vai aceitar a presença militar permanente do Irã e de seus aliados xiitas na Síria, principalmente nas proximidades da fronteira com Israel.

Também neste domingo, o chefe do gabinete de Israel, Tzachi Hanegbi afirmou que o acordo “não responde às demandas inequívocas de Israel de que não haverá acontecimentos que tragam as forças israelenses e do Hezbollah nas proximidades da fronteira entre Israel e a Síria no norte”. Fonte: Associated Press.

