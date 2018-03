Isolacionismo da Coreia do Norte dificulta negociações nucleares, diz Obama

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama afirmou neste domingo que as negociações com o programa de armas nucleares da Coreia do Norte são difíceis, em parte, devido ao isolamento do país.

“Sanções comerciais e de viagens contra Pyongyang têm pouco efeito, porque a Coreia do Norte é isolada”, afirmou o democrata, em um evento em Tóquio. “Os esforços são difíceis, mas as nações têm de trabalhar juntas para combinar a pressão contra a Coreia do Norte.”

Na avaliação do ex-presidente, os esforços dos EUA e de outras potências contra o Irã foram mais bem-sucedidos porque o país era mais integrado à comunidade internacional.

A palestra de Obama faz parte de um périplo do ex-presidente em países da Ásia e da Oceania, no qual ele tem estimulado a formação de novos líderes. Fonte: Associated Press.