Irlanda terá “total apoio” nas negociações da saída do Reino Unido da UE

O principal negociador da União Europeia da saída do Reino Unido do bloco, Michel Barnier garantiu à Irlanda que o país terá total apoio durante as negociações. Segundo a autoridade, qualquer acordo que afete a fronteira na ilha terá de respeitar a legislação da UE.

Barnier disse ao ministro das Relações Exteriores irlandês, Simon Coveney, que as conversas com o Reino Unido sobre a situação na fronteira entre a Irlanda, integrante da UE, e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, têm evoluído lentamente e ainda é necessário conseguir progresso decisivo em questões cruciais.

A autoridade da UE disse a Coveney que “toda solução que analisaremos terá de ser totalmente compatível com a lei da UE” e com o princípio do bloco de que a Irlanda possa fazer negócios com qualquer nação sem problemas.