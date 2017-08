Iraque lança ofensiva para retomar cidade de Tal Afar do Estado Islâmico

Bagdá, 20 (AE) – As forças de segurança do Iraque lançaram uma ofensiva no domingo para retomar Tal Afar, uma das últimas grandes cidades do país sob controle do Estado Islâmico. A informação sobre a operação foi dada pelo próprio primeiro-ministro do país, Haider al-Abadi. Combatentes do grupo extremista “não tem opção a não ser se render ou ser morto”, disse Abadi em discurso televisionado.

A campanha ocorre após as forças iraquianas, com o apoio dos Estados Unidos, recapturarem em julho Mossul, último grande bastião urbano do Estado Islâmico no Iraque. Essa vitória foi um ponto de inflexão simbólico na batalha para retirar os extremistas do Iraque e da Síria.

Tal Afar, 120 quilômetros a oeste de Mossul, tem valor simbólico e também estratégico para os extremistas, que usam a cidade como parada entre Mossul e Raqqa, capital na prática do grupo na Síria. Uma série de lideranças do grupo é de Tal Afar e milhares de combatentes estrangeiros foram à cidade para treinar.