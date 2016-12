Iraque inicia segunda fase da ofensiva contra o Estado Islâmico em Mossul

Tropas do Iraque apoiadas por ataques aéreos liderados pelos EUA iniciaram nesta quinta-feira a segunda fase da ofensiva contra o Estado Islâmico na cidade de Mossul.

Elite das forças especiais adentraram nos bairros de Karama e Quds, enquanto as tropas do exército e da polícia federal avançaram para os bairros de Intisar, Salam e Sumor. Uma fumaça subiu pela cidade, uma vez que explosões e tiroteio ecoaram pelas ruas.

LEIA TAMBÉM: Presidente Jacob Zuma sobrevive a rebelião no próprio partido na África do Sul

Resistência severa dos militantes, civis presos dentro de suas casas e o mau tempo retardaram os avanços da ofensiva de mais de dois meses para recapturar a segunda maior cidade do Iraque, o último bastião urbano do grupo extremista no país. É a maior operação militar iraquiana desde 2003, quando a invasão foi liderada pelos EUA.

O Estado Islâmico capturou Mossul em 2014, quando varreu grande parte do norte e centro do Iraque, e o líder do grupo declarou o estabelecimento da seu auto-denominado califado do púlpito de uma mesquita de Mossul.

A cidade, no entanto, ainda é lar de cerca de um milhão de pessoas. Cerca de 120 mil fugiram

desde que a operação começou no dia 17 de outubro, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU). Fonte: Associated Press.

LEIA TAMBÉM: Na Síria, Assad diz que cessar-fogo tinha como objetivo salvar terroristas