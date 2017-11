Iraque: forças de segurança encontram valas comuns que podem ter até 400 corpos

As forças de segurança iraquianas encontraram valas comuns que podem conter até 400 corpos em uma área retomada recentemente do grupo Estado Islâmico. Corpos de civis e oficiais foram encontrados em uma base abandonada perto de Hawija, cidade do norte do país recuperada no início do outubro, disse o governador de Kirkuk, Rakan Saed. Ele não disse quando as autoridades começarão a exumar os corpos das valas comuns.

Khalaf Luhaibi, um pastor local que conduziu militares até a área, disse que o Estado Islâmico costumava levar presos ao local e atirar ou derramar óleo sobre eles e incendiá-los. A área estava cheia de roupas rasgadas e o que aparentava ser ossos e crânios humanos.

LEIA TAMBÉM: Fábrica de químicos no Texas tem explosões após ser inundada por Harvey

Autoridades já descobriram várias valas comuns em outras áreas recentemente liberadas. As forças iraquianas apoiadas pelos Estados Unidos expulsaram os extremistas de quase todo o território que eles chegaram a controlar no Iraque, mas ainda há algumas disputas em andamento.