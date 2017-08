Iraque diz que está perto de libertar cidade de Tal Afar do Estado Islâmico

As forças de segurança do Iraque informaram neste sábado ter expulsado militantes do Estado Islâmico de 90% de Tal Afar e retomado o centro da cidade. O Brigadeiro General Yahya Rasool, porta-voz militar iraquiano, deu a declaração horas depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros do Iraque, Ibrahim al-Jaafari, dizer que 70% da cidade tinha sido retomada.

Autoridades iraquianas muitas vezes declaram áreas liberadas antes do combate ter terminado completamente, e os militantes são conhecidos por realizar contra-ataques surpresa.

O Iraque lançou a operação para retomar Tal Afar, no domingo passado, um mês depois de declarar a libertação da cidade de Mossul, a segunda maior do país. Tal Afar fica localizada a oeste de Mossul, a cerca de 140 quilômetros da fronteira da Síria, e está entre as últimas cidades dominadas pelo Estado Islâmico no Iraque.