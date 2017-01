Irã consegue aprovação para importar 130 toneladas de urânio

Os Estados Unidos e cinco outras potências mundiais aprovaram a importação de mais 130 toneladas de urânio por parte do Irã, segundo a TV local do Teerã.

De acordo com a reportagem, o porta-voz da Organização de Energia Atômica do Irã teria dito que “uma Comissão Conjunta estava monitorando a implementação do acordo nuclear de 2015, que aprovou a compra durante uma reunião ma capital austríaca de Viena, na quarta-feira”.

LEIA TAMBÉM: China está preocupada por Trump questionar política de China única

O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, John Kirby, disse a repórteres que não há proibição sobre tais importações e observou que o urânio natural “não pode ser utilizado como uma arma”, em sua forma original.

O porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, disse que tais acordos são “assuntos que pedem um monitoramento cuidadoso e inspeções que foram incluídas no acordo para garantir que o Irã está cumprindo com seus compromissos”. Fonte: Associated Press.