Inundações diminuem em Houston, mas Harvey ainda traz riscos aos EUA

A região da Costa do Golfo do México nos Estados Unidos ainda enfrenta riscos nesta quinta-feira, diante das grandes enchentes causadas pela depressão tropical Harvey. Houve uma série de explosões em uma fábrica do setor químico, embora em Houston as águas tenham baixado, após dias de chuvas torrenciais.

Beaumont e Port Arthur, no Texas, enfrentam a elevação das águas, enquanto o Corpo de Bombeiros de Houston informou que iniciaria uma busca rua por rua em milhares de casas inundadas. Pelo menos 31 mortes foram confirmadas, entre eles de seis membros da mesma família, quatro deles crianças, que foram retirados na quarta-feira de uma van. “Infelizmente, parece que nossos piores temores se materializaram”, lamentou o xerife do condado de Harris, Ed Gonzalez, após o desaparecimento do veículo no fim de semana.

Na região de Houston, uma fábrica de produtos químicos ficou sem energia por causa das enchentes na área, o que resultou em duas explosões no início da quinta-feira, informou a Arkema, companhia operadora da fábrica localizada em Crosby, no Texas. A falta de refrigeração para os produtos químicos gerou o risco, já que eles se tornam voláteis com o aumento das temperaturas.