Inundações deixam dois mortos e onze desaparecidos no Japão

Equipes de bombeiros do Japão trabalham nesta quinta-feira para resgatar famílias ilhadas pelas inundações que causaram a morte de duas pessoas no sul do país. Ainda há quatro pessoas feridas e onze desaparecidas.

As chuvas danificaram casas, estradas e plantações de arroz, segundo autoridades da província Fukuoka, na ilha de Kyushu, a terceira maior do país. Havia alertas de precipitações intensas em grande parte de Kyushu depois da passagem do tufão Nanmadol há dois dias.

A rede de televisão nacional NHK informou que um homem morreu na província de Oita, sem mais detalhes do incidente. Outro homem, de 93 anos, teria morrido após ser arrastado pelas águas, disse a polícia. O cadáver dele foi encontrado na quarta-feira em Asakita, na província de Hiroshima, que fica na ilha de Honshu, a maior do país.