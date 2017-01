Indonésia e Japão aprofundam laços contra a assertividade da China no Mar do Sul

O Japão e a Indonésia aprofundaram os laços econômicos e políticos durante uma visita do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, que está usando uma turnê por quatro países da Ásia para destacar o papel do governo contra a assertividade da China no Mar do Sul da China.

O presidente da Indonésia, Joko Widodo, disse que o aumento do investimento japonês na Indonésia tem sido “muito significativo”, duplicando para US$ 4,5 bilhões entre janeiro e setembro do ano passado.

Ele disse que os países realizaram acordos de defesa e que os ministros conjuntamente estabelecerão neste ano 215 acordos de cooperação marítima.

Widodo disse que houve acordos sobre o desenvolvimento de um porto em Masela, na Indonésia, e para discussões preliminares de uma linha ferroviária que ligará a capital Jacarta com a cidade de Surabaya.

A China tem divergências sobre fronteiras marítimas e zonas de responsabilidade no mar do Sul da China e no mar da China Oriental com uma série de países da região – Japão, Vietnã e Filipinas. A China reivindica a região e diz que o Vietnã e as Filipinas se aproveitam do apoio norte-americano na escalada da tensão na região.Fonte: Associated Press

