Incêndios florestais forçam evacuação de quase 8 mil pessoas na California

Dois grandes incêndios florestais fizeram com que quase oito mil pessoas se deslocassem com segurança no estado mais rico dos Estados Unidos, a Califórnia.

O Departamento de Proteção Florestal da Califórnia disse que os incêndioS consumiram a vegetação de cerca de 20 quilômetros quadrados e destruiu pelo menos dez estruturas.

A porta-voz do departamento, Mary Ann Aldrich, disse que sua equipe está tentando determinar a extensão dos estragos. No sul da Califórnia, cerca de 3.600 pessoas evacuaram como resultado de incêndio florestal no Vale de Santa Ynez, a leste de Santa Bárbara.