Incêndio em shopping na Sibéria deixa 37 mortos

Um incêndio devastador em um shopping na cidade de Kemerovo, na Sibéria, deixou ao menos 37 mortos, informou a agência russa Tass. Outras 69 pessoas estão desaparecidas, das quais 40 são crianças, e 43 pessoas ficaram feridas.

Até o momento, de acordo com os bombeiros, não há informações sobre a causa do incêndio. Porém, segundo a Tass, o fogo começou no piso superior e consumiu 1.500 metros quadrados.

Não há informações se as pessoas morreram por queimaduras ou inalação de fumaça.

O centro comercial de Winter Cherry foi inaugurado em 2013 e tinha em suas instalações um cinema, um pequeno zoológico, uma área infantil e uma praça de alimentação. Fonte: Associated Press.