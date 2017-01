Incêndio em balsa que matou 23 pessoas na Indonésia segue com desaparecidos

As buscas por 17 pessoas que estão desaparecidas após uma balsa pegar fogo neste domingo na Indonésia foram retomadas hoje. No acidente, cerca de 23 pessoas morreram.

A embarcação levava mais de 260 pessoas do porto de Jacarta, Muara Angke, para Tidung, uma ilha turística em Kepulauan Seribu. A maior parte dos passageiros era indonésio e celebrava o feriado de Ano-Novo, de acordo com informações da mídia local.

Denny Wahyu Haryanto, chefe da Agência de Contenção de Desastres de Jacarta afirmou que dos 224 passageiros que foram resgatados, 19 ainda estavam sendo tratados em hospitais.

De acordo com testemunhas, o incêndio na balsa começou após 15 minutos de sua saída do porto de Muara Angke. A causa do acidente ainda não foi identificada, mas alguns passageiros afirmaram para a imprensa local que teriam visto fumaça saindo do motor da embarcação.

O diretor para Transporte Marítimo, Tonny Budiono, disse que a suspeita inicial é de que o incêndio “foi provavelmente causado por um curto circuito na sala do motor”. Fonte: Associated Press.

