Importação de petróleo venezuelano pelos EUA alcança maior nível desde abril

As remessas de petróleo bruto da Venezuela para os Estados Unidos aumentaram nas últimas semanas, alcançando o nível mais alto desde abril, devido ao surgimento da perspectiva de sanções de Washington contra a indústria petrolífera venezuelana. Os EUA importaram 987 mil barris de petróleo por dia da Venezuela na semana encerrada na sexta-feira, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pelo Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Esse é um aumento de mais de 50% em relação à semana anterior e quase o dobro do nível da primeira semana do mês. Fonte: Dow Jones Newswires.