Ilhas do Caribe se preparam para o Furacão Irma

As Ilhas da parte oriental do Mar do Caribe estão se preparando para a aproximação do Furacão Irma, que pode ameaçar a região na terça-feira.

Entre as Ilhas que devem ser atingidas estão Antígua e Barbuda, Anguilla, Montserrat, São Cristóvão e Nevis e as Ilhas Virgens Britânicas.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos disse que as ilhas do norte, incluindo as Ilhas Virgens Americanas e Porto Rico, devem monitorar o progresso da tempestade.