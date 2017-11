Hong Kong e nações do Sudeste Asiático assinam acordo de livre comércio

Hong Kong assinou um acordo de livre comércio e um acordo de investimento com a Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean, na sigla em inglês). As autoridades da Asean afirmaram que o acordo de livre comércio assinado com Hong Kong neste domingo em Manila, nas Filipinas, é o sexto negociado pelo bloco de 10 países, que tem pactos com China e Japão, entre outras nações.

As Filipinas abrigam a cúpula anual dos chefes de Estado da Asean, que abre na segunda-feira com a participação de líderes asiáticos e ocidentais. O secretário de Comércio de Hong Kong, Edward Yau Tang-wah, disse que o novo acordo de livre comércio é “um voto alto e claro de todos nós aqui por um comércio mais livre e aberto” em meio a tendências protecionistas em outras partes do mundo. Fonte: Associated Press.

