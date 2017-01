Homem entra em escola e esfaqueia onze crianças na China

Autoridades locais da cidade de Pingxiang, no sul da China, prenderam um homem que teria entrado em uma escola do jardim de infância e esfaqueado onze crianças, das quais cinco teriam saído com ferimentos graves.

Em um comunicado, o governo de Pingxiang afirmou que o suspeito “se esgueirou” dentro da escola e atacou onze crianças. Não foi especificado qual arma foi usada.

LEIA TAMBÉM: China critica presidente de Taiwan por planejar parada nos EUA durante viagem

Nos últimos anos, a China registrou diversos incidentes do tipo, a maioria feita por pessoas que queriam se vingar da sociedade.Fonte: Associated Press.