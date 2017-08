Homem é preso em estação de trem por carregar pistola

Foto: Wikimedia / Creative Commons

A polícia francesa prendeu um homem que carregava uma pistola ilegalmente na estação de trem de Nimes, perto da fronteira com a Espanha. A estação foi esvaziada após passageiros alertarem sobre a presença de pessoas armadas.

De acordo com o porta-voz da polícia, o homem não tem conexão aparente com os ataques terroristas em Barcelona, ocorridos nesta semana. A França aumentou a segurança das fronteiras com a Espanha após os ataques. Fonte: Associated Press.